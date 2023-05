De Vries recebeu ultimato e já se fala no regresso de Ricciardo

Apenas cinco Grande Prémios foram realizados na temporada de 2023, mas as altas figuras da estrutura da Red Bull parecem estar a perder a paciência com Nyck de Vries. De tal forma que, segundo alguns portais especializados, Helmut Marko terá já feito uma espécie de ultimato ao piloto holandês, 'ameaçando-o' de uma eventual saída da Alpha Tauri caso os seus resultados nas próximas provas não melhorem.Para alimentar ainda mais estes rumores, o australiano Daniel Ricciardo esteve recentemente em Faenza, na fábrica da Alpha Tauri, para fazer um 'seat fitting', mas segundo a ESPN esta visita nada teve a ver com uma eventual substituição de De Vries. Pelo menos não por Ricciardo. O australiano apenas terá estado a fazer este procedimento para a eventualidade de ter de assumir o carro em Miami, no último fim de semana, pois Liam Lawson, o piloto reserva, não estava disponível.Quanto a De Vries, a insatisfação pelos resultados até ao momento (14.º, 14.º, 15.º, abandono e 18.º) é real, mas o elemento que estará mais bem colocado para o substituir é Liam Lawson, piloto da Red Bull Junior Team, que se encontra a competir na Formula 2.