Decisão tomada: 83 voltas foram 'apagadas' e 8 pilotos acabaram penalizados na Áustria

Final race classification:



1. Verstappen

2. Leclerc

3. Perez

4. Norris

5. Alonso

6. Sainz

7. Russell

8. Hamilton

9. Stroll

10. Gasly

11. Albon

12. Zhou

13. Sargeant

14. Ocon

15. Bottas

16. Piastri

17. De Vries

18. Magnussen

19. Tsunoda#F1 #AustrianGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) July 2, 2023

Está tomada a decisão. Depois de uma longa revisão de todas as situações de possíveis irregularidades quanto a limites de pista no Grande Prémio da Áustria - na sequência de um protesto da Aston Martin -, a FIA anunciou a aplicação de punições de tempo a oito pilotos, fazendo com que a classificação final da prova austríaca sofresse algumas mudanças no top-10.O maior prejudicado será mesmo Carlos Sainz, que cai de quarto para sexto, mercê da adição de 10 segundos ao seu tempo, acabando desta forma atrás de Lando Norris (4.º) e Fernando Alonso (6.º). No top-10 houve ainda a queda de Lewis Hamilton para a oitava posição, atrás de George Russell, por conta também de uma penalização de 10 segundos, e de Pierre Gasly para 10.º, também com 10 segundos.Em relação aos outros penalizados, nota para Esteban Ocon, que foi punido em 30 segundos. Além do francês, foram ainda sancionados Alex Albon (10 segundos), Logan Sargeant (10 segundos), Nick De Vries (15 segundos) e Yuki Tsunoda (5 segundos).1. Verstappen2. Leclerc3. Perez4. Norris5. Alonso6. Sainz7. Russell8. Hamilton9. Stroll10. Gasly