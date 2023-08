Demorou, mas chegou: Max Verstappen já tem o troféu que Lando Norris partiu na Hungria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)

O Grande Prémio da Hungria foi há já um mês, mas apenas agora o holandês Max Verstappen recebeu o troféu de vencedor que lhe pertence. Tudo por causa da peripécia protagonizada por Lando Norris , que no momento da celebração acabou por parti-lo quando decidiu abrir a garrafa de champanhe de forma 'artística'.Agora, um mês depois, alegadamente depois de ter pago a conta do arranjo, o britânico da McLaren foi o responsável por entregar a peça a quem de direito, num momento que foi partilhado nas redes sociais pelo próprio holandês. Na publicação é possível ver-se os dois pilotos sorridentes com o troféu e ainda o momento em que a peça é entregue ao holandês. Numa quarta imagem aparece Lando, com cara de poucos amigos, com um envelope nas mãos com a fatura do arranjo, que terá custado mais de 35 mil euros...