«Devem ser banidos para sempre»: paddock "chocado" e "enojado" com comportamento de adeptos

À primeira vista, o ambiente no Grande Prémio da Áustria terá sido dos mais incríveis do ano visualmente falando, mercê da incrível onda laranja que se formou nas bancadas, com direito até ao uso de fumos para dar cor ao momento. Mais parecia um jogo de futebol da Holanda - praticamente metade eram efetivamente holandeses -, mas com toda essa euforia vinculada a Max Verstappen vieram também os exageros, que levaram a momentos menos bonitos.Ao longo do fim de semana ouviram-se relatos de situações de assédio, de provocações, comentários homofóbicos e racistas nas bancadas, numa situação que passou de tal forma os limites que a própria F1 emitiu uma nota a repudiar o sucedido. "Tomámos conhecimento de que alguns adeptos foram alvo de comentários completamente inaceitáveis durante o evento. Levámos este tema ao promotor do evento e à segurança. Este tipo de comportamento é inaceitável e não será tolerado. Todos os fãs devem ser tratados com respeito", escreveu a F1 em comunicado.Esta tomada de posição surgiu na sequência do relato/acusação feito por Lewis Hamilton. "Enojado e desapontado por saber que alguns fãs enfrentaram comentários racistas e homofóbicos e outro tipo de abusos no circuito este fim de semana. Assistir ao Grande Prémio da Áustria, ou outro qualquer, não deve ser uma fonte de ansiedade ou dor para os fãs. Algo tem de ser feito de forma a que as corridas sejam seguras para todos", escreveu no Instagram o britânico, que na sexta-feira tinha sido um dos visados pela falange de apoio holandesa. Especialmente quando sofreu um acidente na qualificação, que foi celebrado como se de um golo no futebol se tratasse...Ora, este domingo, depois da corrida, houve mais pilotos a condenarem a situação, incluindo o próprio Verstappen. "Claro que não é bom. Estas coisas não deviam acontecer. Li relatos chocantes, por isso é óbvio que não está certo. Nem devia ser necessário dizer isto, acho que é do senso comum que estas coisas não deviam acontecer", disse o holandês, que em seguida apontou à necessidade de se aumentar o controlo e até limitar o consumo de álcool."Às vezes bebes álcool e fazes coisas estúpidas. Não estou a dizer que é uma desculpa, mas estas coisas têm de ser controladas. Há uma determinada quantidade de álcool que podes tomar, antes de dizer 'bem, está na hora de ir para a cama, acordar na manhã seguinte e estar sóbrio'. Se passas esse limite, começas a fazer todo o tipo de coisas estúpidas".A própria Red Bull também condenou a situação em comunicado. "Ficamos chocados ao saber que houve certos incidentes relativos a comportamentos abusivos nas bancadas e nos parques dos adeptos. É completamente inaceitável e esperamos que a segurança e as autoridades locais lidem rapidamente com esta situação, já que não há lugar para isto no desporto automóvel nem na sociedade. Valorizamos a inclusão e queremos um ambiente seguro para os adeptos desfrutarem do desporto".Já Sebastian Vettel foi mais longe e apontou uma solução radical para quem tem estes comportamentos. "É horrível, não é? Acho que é bom quando estas coisas se sabem, porque é um começo, mas é horrível. Quem quer que sejam estas pessoas, devem estar envergonhadas de si mesmo e devem ser banidas para sempre. Deve haver tolerância zero. Se as pessoas estão a divertir-se e bebem um pouco de mais, está tudo bem, mas isso não justifica ou desculpa comportamentos desses", declarou o alemão da Aston Martin.