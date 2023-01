Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diogo Pinto, o estudante de biotecnologia colega de equipa de Verstappen que sonha chegar à Fórmula 1 Natural de Arruda dos Vinhos, o jovem português de 20 anos entrou para a Team Redline em 2021, depois de conquistar por duas vezes o título nacional de karting. No último fim de semana disputou as 24 Horas Le Mans Virtual, juntamente com o holandês





• Foto: Direitos Reservados