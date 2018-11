Divulgada carta de mulher de Schumacher escrita em 2014: «Ele não vai desistir»

A carta já tem vários anos, foi escrita em dezembro de 2014, um ano depois do grave acidente sofrido por Michael Schumacher, mas só agora tornada pública. A mulher do antigo piloto de F1, Corinna Schumacher escreveu ao músico Sascha Herchenbach para lhe agradecer a música, 'Born To Fight'.Agora, quase quatro anos depois, o cantor alemão que dedicou a música a Schumacher revelou, em entrevista à revista alemã 'Bunte', que enviou um CD a Corinna e que ficou surpreendido quando recebeu uma carta escrita à mão."Gostaria de lhe agradecer sinceramente pela mensagem e pelo bonito presente que nos vai ajudar neste momento difícil. É bom receber tantos desejos gentis e outras palavras bem intencionadas que são um grande apoio para a nossa família. Todos sabemos que o Michael é um lutador e não vai desistir", escreveu Corinna.Esta é uma das raras declarações da mulher de Schumacher, que em janeiro de 2014, cansada do circo mediático junto ao hospital onde o marido estava internado, pediu tranquilidade: "Por favor apoiem-nos na nossa luta comum com Michael. É importante para mim que dêem tranquilidade aos médicos e ao hospital para que eles possam trabalhar em paz. Confiem nas declarações deles e deixem a clínica, por favor. Deixem também a nossa família em paz ", referiu em comunicado na altura. Desde então são muito poucas as informações sobre o estado de saúde do antigo piloto de F1.