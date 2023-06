Do futebol para a Fórmula 1: grupo de Ryan Reynolds e Rob McElhenney investe na Alpine

Caras bem conhecidas dos ecrãs, os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney expandiram a sua atividade na área do desporto até à Fórmula 1. Depois do sucesso mundial que o histórico Wrexham AFC teve na última temporada, o grupo de investidores que conta com esta dupla decidiu adquirir 24% das ações da Alpine, equipa francesa da F1 que terminou o último Campeonato do Mundo de construtores na quarta posição (atrás de Red Bull, Mercedes e Ferrari).

De acordo com a nota publicada esta segunda-feira no site oficial da F1, a Alpine assegurou um encaixe financeiro de 200 milhões de euros por parte deste grupo de investidores, que servirá para ajudar a equipa a desenvolver-se em todas as áreas.

"Esta associação é um passo importante para potenciar o nosso desempenho a todos os níveis. A Otro Capital, a RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments vão trazer toda a sua experiência já reconhecida para impulsionar a nossa estratégia de media e marketing, essencial para apoiar o nosso desempenho desportivo a longo prazo. Depois, a receita gerada será, por sua vez, reinvestida na equipa com o intuito de acelerar ainda mais o nosso plano, com o objetivo de alcançarmos as melhores equipas em termos de instalações e equipamentos de última geração", disse Laurent Rossi, CEO da Alpine.

Ryan Reynolds comprou o Wrexham em novembro de 2020, juntamente com o amigo e também ator Rob McElhenney. Juntos, ajudaram o clube a reinventar-se e conseguir a promoção à quarta divisão de Inglaterra 15 anos depois.