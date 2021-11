Dobradinha da Mercedes no primeiro treino livre para o GP do México

FP1 CLASSIFICATION (END OF FP1)



Valtteri Bottas (Mercedes) foi esta sexta-feira o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do México, 19ª prova do Mundial de Fórmula 1.O finlandês registou a melhor volta ao traçado do circuito Hermanos Rodríguez em 1:18.341 segundos, superando o companheiro de equipa Lewis Hamilton em 0.076s. Max Verstappen (Red Bull), atual líder do Mundial de pilotos, com 12 pontos de vantagem sobre Hamilton, fechou o treino com o terceiro melhor registo, a 0.123s de Bottas.Nota para o piloto que este fim de semana corre em casa, Sergio Pérez. Após perder o controlo do seu Red Bull na última curva da pista e danificar a asa traseira - tal como sucedeu com o Ferrari de Charles Leclerc (8º da sessão) -, o mexicano obteve o 4º melhor tempo. Pierre Gasly (AlphaTauri) foi 5º, Carlos Sainz (Ferrari) 6º e Fernando Alonso (Alpine) 7º.Ainda esta sexta-feira terá lugar a segunda sessão de treinos livres. No sábado realiza-se o terceiro e último treino livre, bem como a qualificação para a corrida de domingo.