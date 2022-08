Domenicali lembra polémica que decidiu o título em Abu Dhabi: «As pessoas também erram»

'Masigate', 'A mão de Masi'... foram tantas as expressões que ganharam vida após o polémico final da temporada de Fórmula 1 em 2021, no Abu Dhabi, e que hoje são vistas como um erro que faz parte do passado. Essa foi a sensação que transmitiu Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, em declarações proferidas esta quarta-feira numa videoconferência que contou com alguns dos principais meios de comunicação social.

O 'patrão' da F1 comparou a decisão de Michael Masi, antigo diretor de corridas da categoria, com um erro de um árbitro numa final de um Mundial para sublinhar a possibilidade de que qualquer pessoa está livre de cometer erros, ainda que sem intenção.

"Quando um árbitro comete um erro numa final de um Mundial de futebol e apita um penálti não mancha a reputação da competição porque é uma situação que pode acontecer. A FIA tomou medidas. Todas as pessoas que trabalham na Fórmula 1 estão completamente capacitadas e também podem cometer erros. Nunca, jamais, pensarei que alguém toma alguma decisão com o propósito de prejudicar os outros. Se não, já não estaria aqui neste momento. Se o impacto tivesse sido assim tão negativo [para a imagem da F1] não existiriam, certamente, tantos espectadores nas corridas de 2022", atirou.

Recorde-se que a última etapa do Mundial de 2021 terminou com Max Verstappen a ser coroado pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1, depois de ter ultrapassado Lewis Hamilton - que também lutava pelo título - já nas últimas voltas da corrida devido a uma decisão polémica de Michael Masi. Por esse motivo, o campeonato de 2021 ficou conhecido pelo episódio 'Masigate'.