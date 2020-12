Ecclestone comenta crise na Ferrari: «Não quero ofender mas o problema são os italianos»

A última temporada da Ferrari na F1 foi uma desilusão e para o antigo patrão da F1, Bernie Ecclestone, há responsabilidades a apontar.





"Não quero ofender ninguém, mas sempre acreditei que o problema são os italianos. Todos querem liderar e todos têm as suas ideias. Não digo que não devam estar lá (na equipa), mas também devem ter alemães, franceses ou ingleses, pessoas que pensam de forma diferente", afirmou Ecclestone.E o chefe de equipa Mattia Binotto também não sai isento: "Binotto está numa posição muito incómoda. Não sei se ele quis ser o líder da equipa, é engenheiro e sempre tratou de questões técnicas", referiu Ecclestone."O que a Ferrari precisa é de um bom gestor, que coloque as pessoas certas nos lugares certos. Há três anos achei que Briatore seria o homem ideal, ele tem boas ideias e saberia escolher as pessoas certas. Não é um político. Mas atualmente está muito ocupado com as suas empresas."