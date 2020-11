Mongólia insultada com atitude de Verstappen no GP Portugal: embaixador da ONU avança com queixa

Max Verstappen está no centro de uma polémica devido a um episódio que decorreu no passado fim-de-semana, durante o GP de Portugal de Fórmula 1. Numa das sessões de treinos livres, Lance Stroll (Racing Point) e o piloto da Red Bull tiveram uma colisão, com o holandês a ficar bastante irritado com a situação e a utilizar linguagem, que levou agora a uma queixa por parte do embaixador da Mongólia nas Nações Unidas, Lundeg Purevsuren.





Stroll fechou a porta a Verstappen e pilotos colidiram na primeira curva Stroll fechou a porta a Verstappen e pilotos colidiram na primeira curva

A carregar o vídeo ...