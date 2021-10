Engenheiro da Aston Martin vestiu equipamento de Lance Stroll, correu maratona e... entrou para o Guinness

Se para o 'comum' dos mortais correr e concluir uma maratona de 42 quilómetros já é uma missão espinhosa, imagine fazê-lo... com o uniforme de um piloto de Fórmula 1. Foi precisamente o que sucedeu no último domingo com George Crawford, um dos engenheiros da Aston Martin, que decidiu participar na Maratona de Londres com o equipamento de Lance Stroll - um dos pilotos da equipa - e terminou prova britânica... com um recorde do Guinness.





This one might even be too much for @danielricciardo...



Anyone for a marathon shoey? pic.twitter.com/BBWxY3Xflo — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 4, 2021

Por tradição , a corrida londrina conta com vários participantes a tentarem bater recordes de maratona mais rápida com determinado disfarce. E a 41ª edição não fugiu à regra. Foram 54 os corajosos que quiseram colocar o seu nome no livro do Guinness World Records (GWR). E 34 conseguiram. De pijamas às célebres 'sevilhanas', viu-se um pouco de tudo nas ruas da capital britânica, como pode aferir nas fotografias que acompanham esta peça.Apesar de não constar da lista oficial publicada pelo GWR, a Aston Martin 'reclamou' o recorde de George Crawford, que concluiu a prova em 3 horas e 58 minutos. E o engenheiro utilizou mesmo o 'kit' completo de corrida. Além do macacão, sapatilhas e luvas de Lance Stroll, gentilmente cedidos pela equipa, George Crawford correu com o capacete que o piloto canadiano utilizou nos Grandes Prémios da Bélgica, Itália e Holanda.No final da maratona, o engenheiro da Aston Martin não ligou às rivalidades do paddock e festejou... ao estilo de Daniel Ricciardo, piloto australiano da Aston Martin. Ora veja: