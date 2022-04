Equipas de Fórmula 1 removem tinta para diminuir peso dos carros e ganhar velocidade

As limitações impostas pelo novo teto orçamental para esta temporada levaram a um aumento de 46 quilogramas (kg) do peso bruto dos carros em comparação ao último ano (de 752kg mínimos para 798kg). Este aumento do peso teve impacto na velocidade dos monolugares no arranque da nova época, à exceção de apenas um carro, o da Alfa Romeo, que teve inclusive de acrescentar um lastro para chegar ao valor mínimo exigido.

Depois dos testes oficiais de pré-temporada, no Bahrain, foram várias as equipas que começaram a pensar em formas de reduzir os pesos dos carros sem infringir os restringimentos implicados pelo teto orçamental. E foi então que surgiu a ideia de... raspar tinta, ou, pelo menos, não pintar algumas zonas do carro. Em declarações ao 'Auto, Motor und Sport', Beat Zehnder, chefe de equipa da Alfa Romeo, revelou que "uma pintura completa" pode chegar a pesar "cerca de seis quilos".

A verdade é que todas as equipas (à exceção da Alfa Romeo) iniciaram a temporada com excesso de peso, com a Red Bull e Mercedes a ter os carros mais pesados do 'grid'. Estima-se que tanto o Red Bull como a Mercedes arrancaram o novo ano com 15kg acima do limite. Na 'balança' dos mais 'pesados' seguem-se ainda a Ferrari, com um peso estimado de mais 10kg, e McLaren e Haas com mais 5kg do que o limite. Helmut Marko, diretor desportivo da Red Bull, diz que a perda de peso será um processo continuado. "Não podemos perder peso da noite para o dia, mas apenas passo a passo. Levará algum tempo até atingirmos o limite", disse, à 'Auto, Motor und Sport'.