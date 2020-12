Estará à vista a continuação de uma era? Mercedes 'anuncia' renovação de Lewis Hamilton

Está à vista a tão esperada renovação de contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes. Através de uma mensagem publicada nas redes sociais, onde surgem declarações do heptacampeão de Fórmula 1, a construtora alemã anunciou que a assinatura do novo vínculo estará "para breve".





"Planeio estar aqui [na Mercedes] no próximo ano. Quero continuar aqui no próximo ano. Juntos, como uma equipa, penso que podemos fazer e alcançar muito mais, não só pelo desporto mas também fora dele", afirmou o britânico, que esta temporada alcançou Michael Schumacher no topo da lista dos pilotos com mais títulos conquistados na história da Fórmula 1 (7).Recorde-se que para além de Lewis Hamilton, também é desconhecido o futuro de Alexander Albon. O piloto da RedBull, que terminou o último Campeonato do Mundo na 7.ª posição, com os mesmos 105 pontos que o espanhol Carlos Sainz (McLaren), ainda não renovou o seu contrato e vê-se, assim, ainda sem colocação para 2021.De acordo com a imprensa internacional, Sergio Pérez, ex-piloto da Racing Point e 4.º classificado na última temporada, poderá ser em breve anunciado como o novo companheiro de equipa do holandês Max Verstappen na RedBull e substituir Alexander Albon.