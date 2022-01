Esteban Ocon: «A Fórmula 1 pode ultrapassar o futebol em termos de interesse»

Esteban Ocon, piloto da Alpine, acredita que a Fórmula 1 tem tudo para superar "o interesse do futebol". O francês, que em agosto de 2021 alcançou a primeira vitória da carreira no GP da Hungria, deixou muitos elogios à evolução da modalidade."Estas últimas corridas de 2021 resumem toda a temporada. Foi assim em 2020 e voltou a ser assim na última temporada. Se houvesse maior igualdade nos carros, acho que [a Fórmula 1] provavelmente ultrapassaria o futebol em termos de interesse", começou por dizer em declarações reproduzidas pela 'Marca'.Ocon exaltou ainda a ascendência da popularidade do desporto, que está a ficar "muito competitivo". "Toda a gente fala sobre Fórmula 1. Tenho amigos que ao início não se interessavam muito, e agora estão sempre a ver. É ótimo. Lembro-me que em 2017/2018 nunca havia a oportunidade de chegar ao pódio. Este ano viram-me a mim, ao Daniel [Ricciardo], ao Pierre [Gasly] no pódio... são muitos carros diferentes. É inacreditável, é o que queremos".O piloto francês considerou ainda "fantástica" a evolução da Fórmula 1. "Claro que ainda há coisas para melhorar, mas acho que a maneira como as coisas vão ficando interessantes, o facto de haver mais oportunidades, é uma loucura até à última corrida. Também é bom tentarmos novos formatos, dá-nos a oportunidade de lutar", terminou.