Esteban Ocon renova com a Alpine até 2024

Esteban Ocon renovou o contrato com a Alpine por mais três anos. A equipa francesa anunciou esta quarta-feira, antes do GP de França deste fim de semana, que o piloto francês continuará na equipa até 2024.





Ocon juntou-se à equipa em 2020, quando ainda era denominada de Renault, conseguindo o seu melhor resultado na 16.ª corrida da temporada, um segundo lugar em Sakhir."Estou extremamente feliz por anunciar que vou continuar com a Alpine por mais três anos, faço parte desta equipa há muito tempo mas estou muito entusiasmado para escrever novas memórias", publicou Ocon na sua conta oficial do Twitter."Estamos muito orgulhosos de continuarmos com Esteban como parte da família da Alpine. Desde que regressou à equipa em 2020, Esteban tem ganho confiança, tem conquistado resultados bons e consistentes e tem ajudado a equipa a desenvolver o carro", afirmou Laurent Rossi, CEO da Alpine.O piloto francês estreou-se na Fórmula 1 em 2016 pela Manor mas deu nas vistas durante as duas épocas na Force India. Esteban está no 12.º lugar do mundial de pilotos com 12 pontos, tendo pontuado em Ímola, Portugal, Espanha e Mónaco.A "silly season" da Alpine está encerrada com Esteban Ocon e Fernando Alonso, que assinou contrato até 2022, a serem os pilotos para a próxima temporada.