Estrela da Fórmula 1 admite ter passado por problemas de saúde mental: «Paguei a fatura»

Lando Norris já subiu quatro vezes ao pódio esta época e esteve à beira de conquistar o seu primeiro triunfo na Fórmula 1 no GP Rússia, mas o piloto da McLaren, que se estreou na competição aos 19 anos, admitiu numa entrevista ao programa 'This Morning', do canal ITV, que o seu trajeto no 'Grande Circo' não foi sempre um mar de rosas.





Norris - atual 4.º classificado no Mundial de pilotos - explicou que passou por momentos de depressão. "Ao entrar na F1 aos 19 anos tens muitos olhos colocados sobre ti, por isso tens de lidar com todo o tipo de coisas e paguei essa fatura. Não sabia o que ia acontecer a seguir, se algo ia correr mal, se continuaria na temporada seguinte. Vou estar na Fórmula 1 na próxima época? Se não estiver, que vou fazer? Não sou bom em muitas coisas...", contou."Tudo isto junto fez-me sentir deprimido. E se tivesse um fim de semana mau pensava que não era suficientemente bom e coisas desse género", prosseguiu o piloto inglês, de 21 anos.Norris reconheceu que as redes sociais aumentaram a pressão mas que a equipa, e a organização 'Mind', que trata dos problemas de saúde mental, ajudaram-no a ultrapassar os problemas. "Agora estou num lugar muito melhor, sou muito mais feliz e consigo desfrutar do que faço", explicou.