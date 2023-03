Ex-mulher de campeão do Mundo de Fórmula 1 detida no Japão por suspeitas de posse de droga

Jessica Michibata, modelo e ex-mulher do antigo campeão do Mundo de Fórmula 1 Jenson Button foi, na terça-feira, detida no Japão por suspeitas de posse de droga, avança o 'Japan Times'.Segundo a mesma fonte, Michibata, de 38 anos, encontrava-se hospedada num hotel em Tóquio com mais uma pessoa e terá levado, para o interior do mesmo, uma quantidade de ecstasy.A 'Revive', agência que representa a modelo, já emitiu um comunicado, frisando que se "abstém de explicar os detalhes" da investigação, revelando também que ainda não conseguiu entrar em contacto com a japonesa.Jessica Michibata e Jenson Button - campeão mundial de Fórmula 1 em 2009 - estiveram casados entre 2014 e 2015.