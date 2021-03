Ex-piloto de F1 esteve à beira da morte por causa da covid: «O vírus atacou por todos os lados»

O brasileiro Tarso Marques, que curiosamente foi o primeiro companheiro do espanhol Fernando Alonso na Fórmula 1, há 20 anos, esteve às portas da morte por causa da covid-19.





O antigo piloto da Minardi, agora com 45 anos, que competiu na F1 entre 1996 e 2001, passou por um mau bocado por causa do novo coronavírus, conforme contou numa entrevista à revista 'Caras Brasil'. "Pensei que estava tudo bem. Sempre tive boa saúde, comia bem e fazia exercício. Pensava que nada me iria acontecer, o que realmente me preocupava eram os meus pais", conta o antigo piloto, que depois de deixar os automóveis montou uma empresa de restauro de veículos."Duas horas depois do diagnóstico já me faltava o ar. Uma hora mais tarde não conseguia respirar. Agora, ao falar nesta entrevista, continuo a ter apenas 30 por cento da minha capacidade pulmonar. Os primeiros três ou quatro dias no hospital foram de terror. Ali estás praticamente morto, destruído. Deram-me muitos medicamentos, a cada três horas uma bandeja com uma injeção de corticóides", relata."Passei 9 dias sem dormir, usei oxigénio ao limite. E apareceram também sintomas raros: dores de estômago e uma alergia nas pernas, ainda tenho as manchas. Chorei dias inteiros, tive uma dor de cabeça infernal. O vírus atacou por todos os lados", acrescentou Tarso Marques.O antigo piloto temeu o pior. "Parece que o vírus não se rende, pensei que ia morrer. Inclusivamente fiz um testamento. Fiquei assim mais dois dias. Quando comecei a melhorar à noite temia que fosse um falso alarme."Tarso Marques acabou por superar os piores momentos da covid-19 e os médicos apontam para uma recuperação plena.