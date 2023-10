F1 Academy anuncia calendário para 2024

A F1 Academy anunciou na quarta-feira o calendário para a próxima temporada. O campeonato que conta com a participação de apenas pilotos femininas contará, tal como neste ano de estreia, com sete provas, iniciando-se a 7 de março na Arábia Saudita e terminando a 8 de dezembro em Abu Dhabi.

Para além das duas corridas já mencionadas, a F1 Academy correrá pela primeira vez em 2024 em Miami, Qatar e Singapura, com Zandvoort e Barcelona a manterem presenças no calendário do próximo ano.

Planeado para correr em três continentes, Europa, Ásia e América do Norte, o calendário contará ainda com uma mistura de circuitos citadinos assim como circuitos tradicionais, permitindo às pilotos testarem ao limite as suas capacidades.

Em declarações ao site oficial da F1 Academy, Susie Wolff, responsável pela categoria e mulher de Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes-AMG Petronas F1, salientou a importância de o campeonato acontecer em locais distintos do planeta, de modo a motivar mais jovens pilotos a seguir o sonho de chegar à Fórmula 1.

"Tenho o prazer de anunciar a nossa época para 2024, que conta com sete etapas. Este calendário consolida a nossa ambição de nos tornarmos uma série verdadeiramente global, expandindo o nosso alcance e melhorando a visibilidade da nossa missão. Queremos inspirar jovens raparigas e mulheres de todo o mundo e mostrar-lhes que há um lugar para elas no nosso desporto, e correr ao lado da F1 vai ajudar-nos a conseguir isso. Quero agradecer a todos os sete promotores por nos apoiarem na nossa missão e por embarcarem nesta viagem connosco em 2024", atirou.

Já Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, mostrou-se entusiasmado com a próxima temporada da F1 Academy, realçando a presença da série nos fins de semana da Fórmula 1 e também o apoio de todas as equipas do grid.

"É fantástico receber a F1 Academy em sete etapas do calendário da F1 no próximo ano. Esta plataforma global, combinada com o apoio das dez equipas de F1, levará a série para o próximo nível, proporcionando não só a oportunidade aos pilotos de desenvolverem as suas capacidades nas pistas de F1, mas também de inspirar jovens raparigas de todo o mundo a perseguirem um futuro no desporto automóvel. Quero agradecer aos nossos promotores, às nossas equipas de F1 e à comunidade automobilística em geral pelo seu apoio à F1 Academy à medida que avançamos para uma excitante segunda temporada", disse.