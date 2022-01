F1 responde à pressão da Mercedes e anuncia data para revelação do relatório sobre Abu Dhabi

Numa espécie de resposta à notícia da BBC Sport publicada na terça-feira , na qual era referido que Lewis Hamilton apenas decidirá se continua na Fórmula 1 quando souber os resultados do inquérito polémico Grande Prémio de Abu Dhabi da época passada, a FIA emitiu um comunicado no qual anuncia estar em andamento uma "análise detalhada" do sucedido na última prova do Mundial, prometendo "decisões finais" para o mês de março.De acordo com a nota emitida, a FIA iniciou um processo de audição a todas as equipas em vários temas, incluindo o referente ao GP de Abu Dhabi. O passo seguinte será discutir o tema na reunião do organismo, a 19 de janeiro, com um ponto a ser dedicado à utilização do Safety Car. Em seguida os pilotos serão também ouvidos nesta discussão. "Os resultados da análise detalhada serão apresentados à Comissão da F1 em fevereiro e as decisões finais serão anunciadas no Conselho Mundial do Desporto Motorizado a 18 de março, no Bahrain", explica a mesma nota.