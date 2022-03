F1 vai dar puxão de orelhas à Netflix por causa do 'Drive to Survive'

A série 'Drive to Survive' trouxe milhões de novos (e até antigos) fãs à Fórmula 1, mas nos últimos tempos tem sido também falada por uma certa dramatização excessiva, com a colocação de diálogos fora do lugar e até 'invenção' de rivalidades entre pilotos onde elas simplesmente não existem. O tema já vem sendo falado e levou até Max Verstappen, o campeão do ano passado, a recusar-se a fazer parte da história na quarta temporada. Agora, segundo revelou Stefano Domenicali, será mesmo feito um pequeno puxão de orelhas à estrutura que trabalha esta série, de forma a evitar que o retrato da temporada seja distorcido da realidade."Não há qualquer dúvida de que o projeto da Netflix teve um efeito muito bem sucedido. De forma a captar uma nova audiência foi utilizado um tom que de certa forma dramatizou a história. É uma oportunidade, mas creio que tem de ser também entendida. Já falamos sobre isso [no Bahrain] na reunião com as equipas. Não é algo construtivo quando um piloto se recusa a participar por achar que não está a ser representado da forma correta. Temos de criar um diálogo para que se perceba de que forma ele pode ser integrado no formato", referiu o chefe da F1, ao Motorsport.com italiano, numa alusão clara a Verstappen."Vamos também falar com a Netflix, pois também é necessário que a história não fuja da realidade, caso contrário deixa de fazer sentido. É um tópico que vamos trabalhar em conjunto com os pilotos. Queremos que um projeto que gerou tanta atenção continue a ter uma linguagem apelativa, mas sem distorcer a imagem e o significado do desporto que vivemos diariamente", acrescentou Domenicali.Uma das vozes mais críticas deste formato foi o holandês Max Verstappen , que no início do ano passado se recusou participar no formato. E logo no ano em que foi campeão. "Entendo que seja algo necessário para aumentar a popularidade na América, mas como piloto não gosto de fazer parte disso... Inventaram algumas rivalidades que nem existem. Por isso decidi não ser parte disso e não dar mais entrevistas, porque para além disso não há nada para mostrar. Não sou uma pessoa que encaixe numa série dramática, quero apenas factos e coisas reais a acontecer", declarou o holandês na altura, em declarações à Associated Press.Este ano, por exemplo, Lando Norris também se queixou de alguns momentos que não batem com a realidade. "Há obviamente alguns comentários e coisas aqui e ali que estou fora do lugar, de certeza. Quando é algo em que estamos envolvidos talvez acabemos por não concordar, porque podemos fazer crer que dissemos algo numa altura em que não foi definitivamente correta", declarou o piloto da McLaren, que logo no episódio relativo ao primeiro Grande Prémio da temporada viu uma conversa via rádio ser colocada fora do lugar para criar uma polémica com Daniel Ricciardo.