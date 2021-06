F1 vai ter carros mais pesados e Hamilton discorda: «Sinceramente, não entendo»

Lewis Hamilton não aprova a nova regulamentação técnica da Fórmula 1, que entrará em vigor a partir do próximo ano. Os carros serão mais pesados - atestados com combustível podem chegar aos 900 kg, mais 100 do que os primeiros carros da era híbrida, em 2015 -, as jantes serão mais largas e haverá outras melhorias em termos de segurança.



Mas para o campeão do Mundo, a F1 "não vai na direção correta". "Não entendo por que os carros vão ser mais pesados quando se fala em sustentabilidade", considerou, em declarações à 'Motorsport Week'.O piloto britânico da Mercedes está especialmente preocupado com as questões ambientais. "Com carros mais pesados usaremos cada vez mais energia e essa não é a direção certa nem a forma de pensar que esperamos.""Os carros leves eram mais ágeis, mais fáceis de competir e de manobrar. Há pistas largas, como Baku, mas outras como o Mónaco em que o carro já é demasiado grande para o circuito. Sempre foi difícil ultrapassar ali e agora vai ser ainda mais", considerou Hamilton."À medida que os carros se tornam maiores, precisamos de mais energia, travões maiores, produzem-se mais partículas com o seu gaste. É preciso mais combustível para acabar as corridas e assim sucessivamente. Sinceramente, não entendo", concluiu o britânico.