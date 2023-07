A família Sainz está de luto, depois da morte do patriarca, António, aos 97 anos. A notícia está a ser avançada pela imprensa espanhola.Era pai de Carlos Sainz, bicampeão mundial de ralis e três vezes vencedor do Dakar, e avô de Carlos Sainz Jr, piloto da Ferrari no Mundial de Fórmula 1.António foi empresário e nunca teve paixão pelo desporto automóvel, ao contrário dos seus filhos Carlos e António. Mas em 1990, na Austrália, andou no Toyota Celica com que Carlos conquistou o seu primeiro título mundial de ralis. "Estou sem palavras. Nunca pensei que um ser humano podia ter um domínio tão grande de uma máquina. Esse homem é meu filho. Estou impressionado", disse, então.