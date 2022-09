Felipe Drugovich é o novo piloto reserva da Aston Martin

Dois dias depois de ter entrado para a história ao tornar-se no primeiro brasileiro a vencer o campeonato de Fórmula 2, Felipe Drugovich deu mais um passo firme rumo ao sonho da Fórmula 1. Esta segunda-feira foi anunciado como o primeiro membro do recentemente criado Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Aston Martin, que lhe permitirá não só estar ligado à marca britânica de forma oficial como também ser piloto de testes e de reserva.Com este acordo, Drugovich irá estar presente no final do ano na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Abu Dhabi, naquela que será a sua estreia no comando de um monolugar do principal campeonato do Mundo. Passado esse primeiro contacto, o brasileiro será um elemento importante no desenvolvimento do carro de 2023, numa equipa que na próxima temporada contará com Lance Stroll e Fernando Alonso.