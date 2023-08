Fernando Alonso critica Alpine: «Subestimaram-me a 100 por cento e ainda hoje o fazem»

Fernando Alonso considerou, em entrevista à 'BBC', que não foi suficientemente valorizado na Alpine em 2021/22, apesar de garantir que não se sentiu desrespeitado pela equipa britânica."Não senti que me desrespeitaram, mas a Alpine subestimou-me a 100 por cento e ainda hoje o faz. Agora estou no melhor momento da minha carreira, os resultados falam por si. Quando dás o teu melhor todos os fins de semana, começas a levar para o lado pessoal quando alguém duvida da tua performance e da tua idade", referiu o piloto espanhol da Aston Martin, antes de deixar muitos elogios a Max Verstappen."Vem da Holanda, um país sem muita experiência na Fórmula 1. É uma pessoa muito normal, simplesmente ama o automobilismo. Acredito que a atitude e o comportamento que tem em pista é muito normal, gosto desse tipo de coisas", acrescentou.Apesar do largo palmarés que já 'amealhou' na Fórmula 1 - foi bicampeão mundial em 2005 e 2006 pela Renault e vice-campeão pela Ferrari em 2010, 2012 e 2013 -, Alonso explicou ainda que a exposição a que cada piloto está sujeito faz com que cada um acabe quase por interpretar uma personagem ao longo da carreira."É preciso vender a história, decidir quais são os [pilotos] bons e os maus. Em cada corrida, em cada discussão, em cada polémica... Há sempre os bons e os maus. Sempre me colocaram do lado mais obscuro da história, mas sinto-me bem assim. Nunca me importei com isso", rematou.Refira-se que à entrada para a 14.ª prova desta temporada, Fernando Alonso ocupa o 3.º lugar do Mundial de pilotos com 149 pontos, apenas atrás de Verstappen (314) e Sergio Pérez (189).