Fernando Alonso domina testes em Abu Dhabi

Terminada a temporada de 2020, as equipas já preparam o Mundial do próximo ano, tendo-se realizado esta terça-feira uma sessão de testes oficiais aos 'rookies', ou quem vai regressar à competição no próximo ano, como foi o caso do 'jovem' Fernando Alonso, que fez a melhor marca do dia ao serviço da Renault.





This new guy Alonso has made a promising start #F1 #F1Testing pic.twitter.com/T1mDgkftdH — Formula 1 (@F1) December 15, 2020

O piloto espanhol de 39 anos, duas vezes campeão mundial (2005 e 2006), prepara-se assim para voltar à Fórmula 1 em 2021, tendo feito o melhor tempo no circuito de Abu Dhabi (1:36.333 minutos), à frente de Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, pilotos jovens da Mercedes. Nomes conhecidos como o veterano Robert Kubica (Alfa Romeo) ou Mick Schumacher (Haas) também estiveram em ação."Já tinha feito alguns testes há dois anos, mas hoje foi mais a sério, num espírtio mais competitivo. Já tinha saudades desta adrenalina. Foi muito bom experimentar este carro mais moderno e tecnológico. Creio que tirámos boas ilações para o futuro", analisou Fernando Alonso no final.