Fernando Alonso forçado a abandonar GP Bahrein devido a embalagem de sanduíche

O regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1 não correu da forma que certamente o piloto espanhol esperava. O antigo campeão do Mundo - que estava ausente da competição desde 2018 - foi forçado a abandonar o GP Bahrein devido a uma embalagem de uma sanduíche. Parece incrível, mas é verdade.





O piloto da Alpine chegou a ser 7.º nas primeiras voltas da corrida, mas teve de se retirar à 32.ª das 56 voltas da competição, depois de a equipa o informar que a temperatura dos travões estava a subir muito rapidamente."Depois da primeira paragem tivemos um pequeno problema que nos obrigou a reduzir a performance do carro", disse o diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski, citado pela 'Marca'."A seguir, na segunda paragem foi retirada uma embalagem de uma sanduíche que estava presa no travão traseiro do carro do Fernando e que fez aumentar a temperatura, danificando o sistema de travagem. Tivemos de o retirar da corrida, por questões de segurança. Foi azar porque ele estava muito bem", acrescentou Budkowski.