Fernando Alonso: «Há cinco anos fazia um segundo lugar e era logo um funeral»

Fernando Alonso, piloto da Alpine, não foi além de um 13.º lugar no Grande Prémio do Mónaco, mas no final considerou-se "contente por ter acabado com um bom ritmo".





"Foi um circuito muito duro, tal como já tínhamos antecipado, mas estou contente. Comecei em 17.º e terminei em 13.º, com um bom ritmo na parte final. Acabei a quatro segundos do nono lugar, foi o máximo que consegui. Não deixa de ser dececionante, porque esperávamos mais aqui no Mónaco", começou por afirmar o piloto espanhol, ao jornal desportivo 'As'. "Penso que o principal fator decisivo desta semana foram os pneus, principalmente em circuitos urbanos. Não sei quantos Grandes Prémios como o Mónaco teremos este ano, é uma pista muito específica. Em Portugal e em Barcelona, estávamos numa posição muito melhor", acrescentou."Há cinco ou seis anos, quando fazia um segundo lugar, era logo um funeral. Agora que olho para os meus 97 pódios, é que percebo que não lhes deram o valor que realmente têm", rematou o espanhol.