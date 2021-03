Fernando Alonso: «Tenho-me preparado para este regresso há bastante tempo»

Apresentados os carros para a nova temporada, é altura de nos centrarmos naqueles que verdadeiramente vão dar o tudo por tudo para conseguir vencer: os pilotos.

Esta terça-feira, no dia em que a Alpine F1 Team apresentou a sua nova 'máquina' para 2021, Fernando Alonso respondeu às questões dos jornalistas presentes na cerimónia e perspetivou aquele que será o ano que marcará o seu regresso à Fórmula 1.

"Sinto-me muito bem, numa forma que nunca estive antes, tanto física como mentalmente. Tenho-me preparado para este regresso [à Fórmula 1] há bastante tempo e tenho uma nova motivação. Estou pronto", atirou o piloto espanhol de 39 anos e antigo bicampeão mundial da categoria, em 2005 e 2006.

"Tornei-me um piloto mais completo. Quando te esforças para alcançares novos limites e estás fora da tua zona de conforto, acabas por aprender constantemente. Sem dúvidas que hoje sou um piloto mais competente que há dois anos", vincou.

O novo monolugar da Alpine, o A521, foi apresentado hoje, numa cerimónia virtual, destacando-se as cores azul, branco e vermelho, bem como o motor Renault E-Tech 20B.



O A521 é uma evolução do R.S.20 que competiu no Mundial de 2020, mantendo os principais elementos estruturais da época passada, ainda que tenham sido desenvolvidos todos os componentes que ainda não tinham sido homologados, nomeadamente a traseira do carro, que teve de cumprir as alterações aerodinâmicas regulamentares adicionais impostas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).



O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 arranca a 28 de março, com o Grande Prémio do Bahrain.