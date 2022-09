Alonso em modo... Bond? Espanhol faz pedido inusitado à Aston Martin de olho no 007

É habitual os grandes desportistas fazerem pedidos algo insólitos na hora de assinar contratos e, naturalmente, Fernando Alonso não foge à regra. Ainda que, no caso do espanhol, aquilo que se fala agora é de uma inusitada ideia que surgiu durante um direto nas redes sociais na conta da Finetwork, uma das suas patrocinadoras, e não necessariamente de uma exigência feita à Aston Martin.Tudo começou quando a conversa passou pelo novo slogan dado ao espanhol na Fórmula 1, agora para a sua aventura na equipa britânica. Depois do 'El Plan', na Alpine, surge o 'La Misión'. "Não vamos começar com isso outra vez, que o 'El Plan' já deu bastante que falar no ano passado. É sempre algo que se cria nas redes sociais e eu tento sempre seguir o que me desafiam. Se tem de ser 'La Misión', então que seja 'La Misión'. Mas o que era interessante seria estar num filme de James Bond, já que agora estou com a Aston Martin. Rodar em alguma cena pelas ruas com um Aston Martin seria algo que me agradaria. Temos de falar nisso com a equipa. Oxalá seja possível", disse o espanhol, de 41 anos.Será que vamos ter 'Fernandito' em modo... Bond?