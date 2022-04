Ferrari domina treinos na Austrália

A Ferrari voltou a mostrar que está, pela primeira vez em muitos anos, em condições de lutar pelo título. A 'scuderia' dominou os treinos livres desta manhã na Austrália, com Charles Leclerc a assumir a liderança da folha de tempos. O menegasco foi o mais veloz na segunda sessão (a mais rápida), isto depois de Carlos Sainz ter liderado a primeira. Max Verstappen (Red Bull), o campeão do Mundo em título, foi segundo.A chuva ameaçou, mas não chegou a a aparecer no circuito em Melbourne. Sainz foi para a pista com pneus médios e rapidamente o espanhol assumiu a liderança da segunda sessão. Leclerc avançou depois com macios e saltou para o comando, com Verstappen a assumir o segundo posto e a deixar Sainz em terceiro.Fernando Alonso colocou o Alpine em 4.º, com uma volta impressionante. Sergio Pérez (Red Bull) terminou em 5.º e Esteban Ocon (Alpine) em 6.º.