Ferrari mais forte na segunda sessão de treinos do GP da Holanda

A Ferrari foi a mais rápida na segunda sessão de treinos livres do GP da Holanda, com Charles Leclerc a terminar com a volta mais rápida (1.10,902), seguido do colega de equipa, Carlos Sainz (+0.154).





A fechar o pódio ficou Esteban Ocon, da escudaria francesa Alpine, que completou uma volta ao Circuito de Zandvoort em 1.11,074.No que respeita aos principais candidatos ao título, Max Verstappen (Red Bull) foi quinto (+0.362), enquanto que Lewis Hamilton, atual líder da classificação, fez apenas três voltas ao percurso, devido a problemas com o monovolume, ficando, ainda assim, com o 11º melhor tempo.Já George Russel, que conquistou o primeiro pódio da carreira no GP passado, na Bélgica, foi último na segunda sessões de treinos livres.A terceira e última sessão de treinos livres acontece amanhã às 11 horas e a qualificação será às 14 horas. O GP da Holanda terá início as 14 horas de domingo.