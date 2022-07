Ferrari mais rápida nas duas primeiras sessões de treinos livres para o GP da Hungria

A Ferrari continua a dar fortes sinais de um desempenho acima da média quando nos aproximamos do final da primeira metade do calendário de Fórmula 1 de 2022. Nas duas primeiras sessões de treinos livres realizadas esta sexta-feira, Carlos Sainz liderou os tempos na primeira sessão, conseguindo a volta mais rápida com 1:18.750m. Verstappen foi o segundo mais veloz, a +0.130s do espanhol, com Charles Leclerc a fazer o terceiro melhor tempo da primeira sessão do dia, com 1:19.039m (+0.549s).

Na segunda sessão de treinos livres, foi o F1-75 do monegasco que liderou os tempos, com o melhor tempo do dia (1:18.445m). Desta vez, Lando Norris - que na primeira sessão havia sido o 4.º mais veloz -, registou o segundo melhor tempo, a +0.217s do atual segundo classificado do Campeonato do Mundo de pilotos. Carlos Sainz 'trocou' de lugar com o companheiro de equipa e ficou-se pelo terceiro melhor tempo (1:18.676m).





Here's how FP1 finished



Carlos Sainz tops the charts in our first session of the weekend #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1rTT9as4Y4 — Formula 1 (@F1) July 29, 2022













O top-10 da segunda sessão de treinos livres: