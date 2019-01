Ferrari mostra interesse em Alonso

O novo chefe da Ferrari, Mattia Binotto, vê com bons olhos o regresso de Fernando Alonso à escuderia italiana, dada a capacidade do piloto espanhol em saber enfrentar os adversários com carros mais potentes, como o de Hamilton, campeão mundial com a Mercedes.Na chave da reestruturação da equipa poderá estar também o regresso para diretor executivo de Stefano Domenicali, grande amigo de Alonso, que defendeu em entrevista ao Bild a permanência do antigo campeão mundial na F1 pela Ferrari."Seria uma ótima história, mas é algo que não deve ser forçado, porque pode não dar certo, mas se no futuro se tomar essa decisão, por que não? De qualquer forma, depende se o Fernando quer voltar e se os outros responsáveis aprovam. Sem dúvida que Alonso e a Ferrari passaram por bons momentos", considerou Domenicali.Refira-se que a Ferrari, tem o piloto alemão Vettel a cumprir a sua quinta temporada, mas existe uma cláusula de desempenho pela qual a Ferrari pode rescindir o contrato antes do seu término em 2020.