Ferrari na primeira linha da grelha de partida para o Grande Prémio do México

A Ferrari conseguiu um grande resultado este sábado na qualificação para o Grande Prémio de Fórmula 1 do México ao colocar os dois carros na primeira linha da grelha de partida da corrida deste domingo, contrariando o favoritismo da Red Bull de Max Verstappen e Sergio Pérez. O piloto mexicano foi mesmo uma das desilusões da sessão de hoje, ao não ir além do 5.º melhor tempo na qualificação em casa, contrastando com o desempenho do AlphaTauri de Daniel Ricciardo. O australiano, que recentemente regressou às pistas após uma lesão, foi o 4.º mais rápido da sessão, a apenas 216 milésimas do tempo estabelecido por Charles Leclerc, o mais rápido da sessão com uma volta em 1:17.166s. Com esta pole position, o monegasco chegou às 22 da carreira e igualou o espanhol Fernando Alonso no top-14 dos pilotos com mais voltas rápidas. Carlos Sainz também esteve em destaque este sábado, mas a sua melhor volta foi 67 milésimas mais lenta do que a do companheiro de equipa e 30 milésimas mais rápida do que o já tricampeão mundial Max Verstappen (+0.097s).





Lewis Hamilton foi o melhor dos Mercedes, com o sexto tempo da sessão (+0.288s), partindo assim ao lado de Sergio Pérez. Já George Russell ficou-se pelo 8.º tempo, atrás de Oscar Piastri, o único McLaren a chegar à Q3 - Lando Norris teve uma tarde para esquecer e não foi além do 19.º tempo, apenas à frente de Logan Sargeant. A quinta e última linha da grelha de partida entre os lugares pontuáveis ficou para os dois Alfa Romeo, com Valtteri Bottas em 9.º e Zhou Guanyu em 10.º