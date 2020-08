Ferrari planeia estreia do filho de Schumacher na Fórmula 1 em 2021... mas noutro carro

Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, pode estrear-se na Fórmula 1 já na próxima época. O jovem alemão integra a 'Ferrari Driver Academy' e o chefe da equipa italiana, Mattia Binotto, deu a entender que o futuro do piloto, que compete na Fórmula 2, pode ficar definido muito em breve.





"Ele está a competir muito bem na Fórmula 2 esta temporada. A sua tarefa era melhorar e progredir. E é isso que tem feito. Sobre o que vamos fazer com o Mick no próximo ano, mais tarde discutiremos isso com ele", referiu Binotto ao jornal alemão 'Bild'.Mas se Mick na próxima época se estrear na Fórmula 1, não será com um Ferrari, pois a escuderia tem a dupla de pilotos - Charles Leclerc e Carlos Sainz - já definida. Binotto explica que o filho de Schumacher pode competir num dos carros das equipas para as quais a Ferrari fornece motores e outras tecnologias, casos da Alfa Romeo e da Haas."Penso que o próximo passo lógico seria começar com uma equipa menor na Fórmula 1, onde ele possa aprender tudo. Pode a partir daí seguir em frente lentamente", sublinhou aquele responsável.Recorde-se que Michael Schumacher ganhou sete títulos mundiais, cinco deles com a Ferrari.