Ferrari prepara-se para 'fintar' Mercedes e garantir filho de Schumacher

Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, estará próximo de integrar o programa de jovens pilotos da Ferrari. A informação é avançada esta quinta-feira pela versão italiana do site Motorsport, que adianta não faltar muito para as partes chegarem a acordo.O campeão mundial de Fórmula 3, que na próxima temporada vai disputar o Mundial de Fórmula 2, é também pretendido pela Mercedes, mas aparentemente prefere seguir as pisadas do pai e associar-se à escuderia italiana.O chefe de equipa da Ferrari, Maurizio Arrivabene, já tinha mostrado interesse no jovem alemão, de 19 anos. "Com um nome que faz parte da história da Ferrari, é óbvio que as portas de Maranello estarão sempre abertas para ele", disse, frisando, no entanto, pretender deixar o piloto "crescer sem pressão".Mick é filho de um dos pilotos mais bem sucedidos da história (Michael foi sete vezes campeão mundial) mas tem palmilhado a pulso o seu próprio percurso. Em 2016 foi vice-campeão de Itália e da Alemanha de Fórmula 4 e este ano sagrou-se campeão Mundial de Fórmula 3.Recorde-se que Mick estava com o pai, em dezembro de 2013, quando Michael sofreu uma grave queda a esquiar nos Alpes franceses. O antigo piloto da Ferrari e da Mercedes esteve em coma e nesta altura encontra-se em casa, na Suíça, rodeado por médicos e enfermeiros, embora pouco se saiba sobre a sua verdadeira condição física.