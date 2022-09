Ferrari 'renasce' no primeiro dia em Zandvoort

Depois do descalabro da semana passada na Bélgica, a Ferrari começou da melhor forma o fim de semana do Grande Prémio da Holanda, ao acabar o primeiro dia com os seus dois pilotos no topo da classificação dos treinos livres. Charles Leclerc acabou como o mais rápido (com 1.12.345), mas apenas por 4 milésimos de segundo para Carlos Sainz, que foi segundo mais veloz, com 1.12.349.Depois de ter sido a mais rápida no primeiro treino, também com 1-2, a Mercedes viu Lewis Hamilton ser terceiro (1.12.417) e George Russell quinto (1.12.655). Pelo meio do duo da marca alemã ficou outro britânico, no caso Lando Norris, da McLaren, com 1.12.448.Quanto aos Red Bull, não tiveram propriamente a sessão mais animadora. Max Verstappen, que nos primeiros treinos viu a caixa de velocidade deixá-lo fora de ação bem cedo, não foi além da 8.ª melhor marca, com 1.13.042 (a 0.697 de Leclerc), ao passo que Sergio Perez ficou na 12.ª posição, com 1.13.493, a 1.148 do monegasco.A ação volta ao traçado de Zandvoort no sábado, primeiro com a terceira sessão de treinos livres às 11 horas, antes da qualificação, pelas 14.