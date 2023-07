Ferrari responde às críticas de Sainz: «Só pedimos que cada um faça o seu trabalho»

O chefe de equipa da Ferrari respondeu às críticas de Carlos Sainz, que não escondeu a frustração por a equipa não o ter deixado ultrapassar Charles Leclerc no, para ser ele a perseguir Max Verstappen, o líder da corrida. O espanhol entendia que estava com melhor ritmo do que o companheiro de equipa, mas a 'scuderia' não lhe deu autorização e agora explica porquê."A estratégia revelou-se acertada porque conseguimos o melhor resultado da temporada", explicou Fred Vasseur, referindo-se ao segundo lugar de Charles Leclerc em Spielberg. "Acordámos no início da corrida fazer as coisas desta forma, ajudar-nos na perseguição ao Max e somar o máximo de pontos."Depois, Vasseur mostrou entender a frustração de Sainz. "Quando vais atrás com DRS acreditas que és mais rápido, mas o Carlos sabia desde o princípio qual era a estratégia, penso que queria colocar-nos sob pressão. O seu ritmo não estava longe do de Charles, mas temos de analisar se a estratégia foi a mais acertada."Sainz acabou por não conseguir ir ao pódio, terminou a corrida em quatro atrás de Sergio Pérez. Depois, acabou por sercom voltas canceladas, mercê da violação dos limites de pista, e acabou por cair ao 6.º lugar."Penso que o possivelmente o Carlos tinha ritmo para ir ao pódio, mas para a estratégia da equipa era indiferente quem ia à frente", acrescentou Vasseur, respondendo também às críticas de Sainz sobre a estratégia da Ferrari de chamar os dois carros à boxe quando o Virtual Safety Car estava a terminar: "Não podemos controlar tudo o que se passa, como a saída do Virtual Safety Car. Só pedimos que cada um faça o melhor possível o seu trabalho."Recorde-se que quando reentraram em pista, com a corrida entretanto reiniciada, Charles Leclerc e Carlos Sainz ficaram separados por três carros, com o espanhol a ter de recuperar uma série de posições para conseguir voltar ao terceiro lugar.