Ferrari termina primeiro dia em Singapura no topo

Num dia que acaba por ficar marcado pelos rumores de que a Red Bull e a Aston Martin terão superado o limite orçamental na temporada passada , Carlos Sainz Jr. foi esta sexta-feira o mais veloz no conjunto dos dois treinos livres para o Grande Prémio de Singapura.O piloto da Ferrari, de 28 anos, fez a sua melhor volta em 1.42.587 minutos na segunda sessão do dia, colocando-se no topo de uma classificação que teve Charles Leclerc como segundo mais veloz, em 1.42.795, que assim completou um promissor 1-2 da equipa italiana. George Russell foi o terceiro mais rápido, com 1.42.911, mostrando que a Mercedes está em crescendo - isto depois de Lewis Hamilton ter sido o dominador da primeira sessão.O britânico desta feita não foi além do quinto tempo, precisamente com os 1.43.033 da primeira sessão (na segunda não foi além dos 1.43.182). Hamilton, refira-se, acabou o dia atrás do campeão mundial Max Verstappen, que fixou a sua melhor volta, na segunda sessão, em 1.42.926.Nota final para os pilotos que se seguiram nesta tabela, com Esteban Ocon a ser sexto (1.43.412), Valtteri Bottas sétimo (1.43.431), Fernando Alonso oitavo (1.43.520) e Sergio Perez a desiludir com a nona marca (1.43.906).