FIA justifica advertências a Vettel e a outros três pilotos após GP da Hungria

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) justificou, esta quarta-feira, as chamadas de atenção a Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Lance Stroll e Valtteri Bottas, no final do GP da Hungria, ganho por Esteban Ocon. Os pilotos, que ficaram sem perceber o porquê de terem sido chamados a testemunhar, foram informados por Michael Masi, diretor de corrida, que não podem ter vestida a camisola da campanha LGBT 'We Race as One' durante a cerimónia dos hinos nacionais, mas sim o mesmo uniforme usado durante a prova.





"No início deste ano decidimos, depois de uma discussão interna com a FIA e a Fórmula 1, que queremos dar a todos os pilotos a possibilidade de terem um momento para mostrarem o seu apoio à campanha 'We Race as One' da maneira que desejarem, mas posteriormente, os hinos nacionais devem ser respeitados e todos os pilotos devem levar os seus uniformes de pista", começou por explicar Masi, antes de afirmar que este foi o "primeiro evento em que tal aconteceu", visando não só Vettel, mas também outros "quatro ou cinco pilotos"."Já tinha sido assim em vários eventos, e este foi o primeiro em que tal aconteceu, em que os pilotos deixaram as suas camisolas. Não foi só o Sebastian [Vettel], eram outros quatro ou cinco pilotos, e todos receberam avisos por não terem seguido as instruções".Questionado acerca de uma possível penalização na pista, o australiano rematou: "Olhamos para todas as penalizações mediante aquilo que acontece. Os avisos são as penalizações mais baixas, e realmente não são castigos, são apenas advertências".