FIA não gostou dos festejos de Verstappen e deixa aviso: «Não será tolerado no futuro»

Michael Masi, diretor de corrida, deixou um sério aviso à Red Bull e em especial a Max Verstappen, pelo modo como o holandês festejou a vitória no Grande Prémio de Estíria.

Habitualmente, os pilotos recebem a bandeira de xadrez quando já estão muito próximos ao muro onde se encontram os seus mecânicos e com eles festejam. Só que no domingo, na Áustria, Verstappen exagerou, decidindo celebrar a sua quarta vitória no Mundial deste ano com um ziguezague, deixando bem vincadas as marcas dos pneus, levando, com isso, os mecânicos ao rubro. Mas Michael Masi não achou muita piada à celebração do piloto da Red Bull, ainda que este não tenha infringindo os regulamentos ou colocado outros pilotos em perigo.





“Não é a situação ideal, falei logo com a equipa e deixei um aviso, que atitudes como esta não serão toleradas no futuro”.