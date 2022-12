FIA proíbe pilotos de Fórmula 1 de fazerem declarações políticas sem autorização prévia

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) publicou esta terça-feira a mais recente revisão do Código Internacional do Desporto, que entrará em vigor já a partir do dia 1 de janeiro de 2023.

No extenso documento publicado hoje no sítio oficial da FIA é possível ler-se uma nova regra, que proíbe todos os pilotos de Fórmula 1 da "realização e exibição de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais violam o princípio geral de neutralidade promovido pela FIA nos seus estatutos, a menos que sejam previamente aprovados por escrito pela FIA para as Competições Internacionais ou pelo Clube Automóvel Nacional dentro da sua jurisdição." Estes atos não poderão decorrer em cerimónias organizadas pela FIA.

Quanto a possíveis sanções em caso de incumprimento, o documento divulgado hoje pela FIA não é esclarecedor, uma vez que não menciona, em momento algum, que tipo de punição poderá o piloto sancionado receber. Ainda assim, o atual regulamento prevê uma multa de 25 mil euros, que poderá ir até à proibição de participar num Grande Prémio.