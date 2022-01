FIA quer aproximar carros em 2022 e voltar a ter um Mundial "espectacular": «A fasquia é alta»

Numa fase em que as equipas trabalham no sentido de ter os monolugares prontos para os testes de pré-temporada (em Barcelona, no final de fevereiro), sabe-se desde já que os carros em 2022 vão ter uma aerodinâmica mais simplificada, sem mudanças ao nível da unidade de potência, com o intuito de evitar grandes diferenças ou desvantagens entre as 'máquinas'.O jornal espanhol 'As' falou com Nikolas Tombazis, um dos responsáveis da FIA pelo novo regulamento. "Para termos um bom espetáculo precisamos de carros que estejam próximos uns dos outros em termos de desempenho. Tivemos a sorte de viver isto em 2021 e isso acaba por estabelecer uma fasquia muito alta. Precisamos agora que os carros esteja muito próximos uns dos outros e é isso que temos de melhorar. Com as novas regras suspeito que ao início haverá gente que encontrará boas soluções, ao passo que outros não. Mas com o passar do tempo a competição com estas regras vai ser mais apertada", explica o engenheiro de 53 anos, que já passou pela Ferrari e pela McLaren."É difícil esperar que 2022 seja mais espectacular do que 2021. Mas quando houver uma certa convergência, haverá mais carros à frente e isso será positivo. Noutros campeonatos chega a haver 12 vencedores num ano e podes ganhar um Mundial com apenas três triunfos. Não digo que vamos chegar a isto, mas ter mais variedade é bom. E que dois carros possam seguir perto um do outro por períodos mais longos sem aquecer demasiado os pneus, com possibilidades de lutar, também será emocionante.""Em 2021 tínhamos entre o melhor e o pior carro uns três segundos de diferença, em função do circuito. Espero que depois de um ano tenhamos menos de metade", acrescentou Tombazis.