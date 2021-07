FIA rejeita pedido da Red Bull para revisão da penalização a Lewis Hamilton

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) rejeitou, esta quinta-feira, o pedido da Red Bull para uma revisão da penalização de 10 segundos aplicada a Lewis Hamilton (Mercedes) no Grande Prémio da Grã-Bretanha, devido à colisão com Max Verstappen que originou o despiste e abandono do piloto holandês logo na primeira volta.





Os comissários da FIA reuniram, separadamente e por videoconferência, com responsáveis da Red Bull e da Mercedes, e decidiram não aplicar qualquer castigo adicional a Lewis Hamilton que, recorde-se, acabou por vencer a corrida no circuito de Silverstone após o incidente.De acordo com informação comunicada no site oficial da Fórmula 1, "a Red Bull apresentou quatro evidências" sobre o incidente: dados GPS dos carros de Hamilton e Verstappen; dados de GPS com "várias supostas comparações" com a linha escolhida Hamilton ao passar Charles Leclerc mais tarde, na mesma curva; simulações de voltas do incidente; e uma "reconstituição" do trajeto de Hamilton com o piloto Alexander Albon.Certo é que os argumentos da equipa austríaca não chegaram para a FIA reconsiderar a decisão inicial e fica tudo na mesma. Este fim-de-semana há Grande Prémio da Hungria e os fãs da Fórmula 1 poderão assistir a um novo episódio da rivalidade Hamilton-Verstappen na luta pelo título mundial de 2021.