FIA rejeita pedido de revisão da Ferrari e mantém punição a Sainz no GP da Austrália

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) negou esta terça-feira o pedido de revisão do castigo aplicado a Carlos Sainz no Grande Prémio da Austrália, corrida que se realizou no passado dia 2 e que terminou com o piloto espanhol no 12.º lugar, depois de receber uma punição de 5 segundos originada pela colisão com o compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) na segunda de três relargadas.

Carlos Sainz ocupava a quarta posição na corrida no momento em que colidiu com Fernando Alonso, logo após o reinício da corrida causado pelo abandono de Kevin Magnussen. Apesar do toque no rival, o piloto da Ferrari não teve danos significativos no carro e conseguiu levar vantagem, subindo uma posição. As imagens foram analisadas e os comissários decidiram penalizar o espanhol em 5 segundos, suficientes para 'atirar' Sainz para fora da zona pontuável (12.º).





Em nota divulgada esta terça-feira após audiência entre as duas partes, a FIA anunciou que a decisão sobre o piloto é para manter devido à ausência de novos elementos significativos apresentados pela Ferrari que levassem a uma outra conclusão sobre o incidente. "Não existe nada de novo ou relevante que não estivesse disponível para as partes que procuram a revisão no momento em que a decisão foi tomada. O pedido [da Ferrari] foi, portanto, rejeitado", pode ler-se.