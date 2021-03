FIA revela conclusões da investigação ao brutal acidente de Romain Grosjean

A poucos dias do arranque da nova temporada de Fórmula 1, a FIA divulgou esta sexta-feira os dados finais da longa investigação levada a cabo ao acidente protagonizado por Romain Grosjean no Grande Prémio do Bahrain, um dos mais assustadores do últimos tempos no principal campeonato de automobilismo do Mundo. Um acidente incrível, que de acordo com os dados agora revelados se deu após um despiste a 241 km/h, seguido de um forte impacto nas barreiras (triplas) a 192 km/h, que gerou 67G.





Canal Plus recria acidente de Grosjean e mostra o incrível milagre que aconteceu no Bahrein

De acordo com o relatório, publicado após uma investigação que incluiu entrevistas aos envolvidos, análise das imagens, entre outros dados, o incêndio provocado após o violento impacto deu-se após a abertura da escotilha de combustível do lado esquerdo, mas também da desconexão da ligação da válvula de segurança do tanque de combustível, o que permitiu a fuga que provocou o imenso mar de chamas. Por outro lado, segundo os dados apresentados, o incêndio deu-se nos momentos finais do impacto com a barreira, tendo-se iniciado a partir da parte traseira da célula de sobrevivência e avançando na direção do piloto à medida que crescia.Essa mesma célula, refira-se, sofreu danos significativos, que conjugados com o desprender de outra série de componentes no interior do Haas de Grosjean fizeram com que o pé do piloto francês tivesse ficado preso. Nesse momento, escreve o relatório "o pedido conseguiu libertar o pé, retirando-o da sua bota, deixando-a dentro do carro presa na mesma posição".Relativamente à destruição do carro em dois, algo que deu bastante que falar, a FIA explica que tudo se deu após a falha do rail central da barreira e da deformação significativa dos superior e inferiores, o que "permitiu à célula de sobrevivência perfurar a barreira e parar logo após a mesma". Apesar disso, o relatório assegura que o material respondeu da forma esperada, tanto o capacete, como o sistema HANS, o cinto de segurança ou a proteção de cabina frontal HALO.Em relação à resposta médica, o relatório refere que a mesma demorou 11 segundos, muito por consequência do facto de o acidente ter acontecido na primeira volta, mas também pelo facto de os elementos do carro médico terem feito um desvio na curva 1, o que "demonstra conhecimento do circuito mas também planeamento prévio".Na sequência deste relatório, mas também da análise de outros 19 acidentes considerados importantes no último ano, a FIA elaborou ainda uma série de recomendações de pontos a melhorar, que vão desde a resistência dos carros, o equipamento dos pilotos e também a nível dos circuitos.No que aos monolugares diz respeito, é recomendada a revisão de vários aspetos, nomeadamente da geometria frontal da célula de sobrevivência e mais testes de carga adicionais nessa área, dos regulamentos dos espelhos retrovisores, mas também análise dos modos de montagem e falha do mesmo da unidade de potência. É ainda recomendada a revisão do desenho da válvula de segurança do combustível e de toda a área envolvente.No que ao equipamento dos pilotos diz respeito, é recomendada a melhoria das luvas para suportar temperaturas mais elevadas, mas também a melhoria dos mecanismos de abertura e fecho da viseira. Quanto aos circuitos, é recomendada a revisão das instalações de abertura das barreiras dos circuitos existentes.Conclusões que para Jean Todt, presidente da FIA, serão importantes para o futuro. "Extraímos importantes dados destas investigações, que impulsionarão a nossa missão contínua de melhorar a segurança da Fórmula 1 e do automobilismo mundial", disse.