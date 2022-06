Filho confirma que James Hunt dormiu com 35 hospedeiras no ano do título: «Há testemunhas»

Hunt foi casado com a modelo, atriz e bailarina Suzy Miller. Ela trocou-o pelo ator Richard Burton e ele depois casou com Sarah Lomax, em 1983, com quem teve os dois filhos, Tom e Freddie.



Mais tarde apaixonou-se por Helen Dyson, 18 anos mais nova. Pediu-a em casamento em 1993, acabando por morrer no dia seguinte.







James Hunt foi campeão do Mundo de Fórmula 1 em 1976, mas ficou também conhecido pela sua vida de playboy. Há um rumor que ao longo da vida o britânico teria dormido com 5 mil mulheres, incluindo 35 assistentes de bordo da British Airways no ano em que conquistou o Mundial.Mesmo com algum exagero à mistura, uma coisa é certa: James Hunt, que morreu aos 45 anos, vítima de um ataque cardíaco, viveu a vida ao máximo. O filho, Freddie, falou ao 'The Times' sobre o pai, confirmou algumas coisas mas negou outras, nomeadamente a alegada adição às drogas."Não sei ao certo o número de mulheres que passaram pela sua vida, mas sei que não era um drogado. Gostava de ser perder nas festas, consumia cocaína, mas não era viciado", explicou Freddie, explicado que a mãe "também era malandra".A história das 35 hospedeiras é que o filho do antigo campeão mundial parece corroborar, em declarações ao 'Mirror', apesar de ter nascido 11 anos depois. Tudo terá acontecido durante na época de 1976. "Houve testemunhas, havia sempre um fornecimento novo de hospedeiras. Elas chegavam ao hotel e partiam no avião do dia seguinte. Era uma diferente a cada noite."