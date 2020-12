Filho de Michael Schumacher vai correr na F1 no próximo ano pela Haas

É oficial: Mick Schumacher vai correr na F1 em 2021. O filho de Michael Schumacher assinou com a equipa norte-americana Haas.





Aos 21 anos, Mick lidera a Fórmula 2, com 205 pontos, mais 14 pontos do que o segundo, o britânico Callun Ilot, quando faltam apenas duas provas para terminar o cameponato. E com o título da F2 quase garantido - precisa apenas de ficar à frente do adversário nas provas que faltam, ambas a serem disputadas este fim de semana, o 'herdeiro' de Michael Schumacher anuncia uma nova aventura.